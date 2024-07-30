В Казани 1 августа состоится открытие сквера имени Айрата Хайруллина

В Казани состоится открытие сквера имени Айрата Хайруллина. Оно пройдет 1 августа и будет приурочено ко дню рождения заслуженного работника сельского хозяйства России, доктора экономических наук и обладателя множества государственных наград.

На создание сквера потрачено 18 млн рублей, хотя изначально закладывалась сумма в 8 млн рублей. Выделенные средства идут от семьи Хайруллиных, в будущем также планируется вложить дополнительно 5 млн рублей. Сквер создан для увековечивания памяти выдающегося деятеля и создаст новое место для прогулок казанцев.

Напомним, сквер должен появиться в Казани на улице Газовой, рядом с домом №7. Стоит напомнить, что в прошлом году имя Хайруллина было присвоено улице 2-й Газовой в Приволжском районе Казани.

Разиль Самигуллин