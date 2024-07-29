Губернатор Волгоградской области пообщался с пассажирами поезда Казань — Адлер

Фото: скриншот видео очевидцев

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров встретился и поговорил с пассажирами сошедшего с рельсов поезда Казань — Адлер. Он отметил, что важно понять, кто из пассажиров планирует продолжить путь в Адлер, а кто хочет вернуться домой. Эта информация поможет властям выстроить дальнейшую работу, пишет РИА «Новости».



— Сейчас осуществляется обход, беседуем с каждым пассажиром, чтобы уточнить — продолжат ли они свой путь дальше, в Адлер, или будут возвращаться. У людей шок, это понятно. Но они очень по-доброму отзываются о действиях тех, кто пришел им незамедлительно на помощь в тяжелой ситуации. 339 человек находятся в пунктах временного размещения непосредственно в Котельниковском районе. 30 человек проходят углубленное медобследование. Из них трое находятся в тяжелом состоянии, — сообщил Бочаров.

Сейчас правоохранительные органы выясняют причины аварии. Все службы оперативно прибыли на место происшествия и принимают меры по ликвидации последствий.

Рената Валеева