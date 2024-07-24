«Коммерсантъ»: правительство России обсуждает возобновление запрета на экспорт дизтоплива

Фото: Максим Платонов

Российское правительство обсуждает возобновление запрета на экспорт дизтоплива. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

В 2023 году для стабилизации цен на внутреннем рынке моторного топлива в России был введен запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Он действовал с 21 сентября по 17 ноября того же года.

Кроме того, в июне Федеральная антимонопольная служба России поддержала идею запретить экспорт дизельного топлива для перекупщиков. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В конце февраля 2024 года стало известно, что с 1 марта власти страны возобновят запрет на экспорт бензина на шесть месяцев. Впоследствии ограничения дважды временно приостанавливали — в конце весны и начале лета.

Накануне вице-премьер России Александр Новак сообщил, что с 1 августа в стране начнет действовать автоматический запрет на экспорт бензина.

Олег Исаков