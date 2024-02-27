Кабмин России запретит экспорт бензина на полгода

Правительство России на полгода запретит экспортировать бензин. Решение вступит в силу с 1 марта, пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству.

Уточняется, что запрет одобрил премьер-министр России Михаил Мишустин. Также принято решение увеличить норматив продаж дизеля на бирже до 16%.



Временный запрет на экспорт не касается согласованных объемов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.



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