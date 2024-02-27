Новости общества

11:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Кабмин России запретит экспорт бензина на полгода

08:50, 27.02.2024

Правительство России на полгода запретит экспортировать бензин. Решение вступит в силу с 1 марта, пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству.

Уточняется, что запрет одобрил премьер-министр России Михаил Мишустин. Также принято решение увеличить норматив продаж дизеля на бирже до 16%.

Временный запрет на экспорт не касается согласованных объемов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также