Новак: в России с 1 августа автоматически вернут запрет на экспорт бензина

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С 1 августа вновь начнет действовать запрет на экспорт бензина из Российской Федерации. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

— У нас эмбарго принято до 1 сентября. Сейчас сделано исключение на июль месяц. С 1 августа исключение заканчивается. Автоматический запрет на экспорт нефтепродуктов, бензинов восстанавливается, — цитирует слова Новака ТАСС.

Напомним, запрет ввели с 1 марта для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива. В конце весны и начале лета запрет временно сняли, так как на внутреннем рынке сформировался достаточный объем запасов моторного топлива, а спрос полностью обеспечен предложением.



Олег Исаков