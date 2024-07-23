Многодетные семьи могут получить право бесплатного проезда по платным трассам

Фото: Динар Фатыхов

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к председателю правительства России Михаилу Мишустину с предложением предоставить многодетным семьям право бесплатно ездить по платным дорогам. Об этом сообщает РИА «Новости», в распоряжении которого есть соответствующий запрос.

Запрос на расширение мер социальной поддержки поступил в комитет ГД после издания указа президента страны «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Этим документом был установлен бессрочный статус многодетных семей, а также введены гарантии для таких семей.

В обращении Останиной также содержится просьба отменить туристический налог для многодетных семей, который вступит в силу во всех регионах России с 2025 года.

Накануне стало известно, что в Госдуму внесут законопроект, который позволит многодетным семьям и семьям с ребенком-инвалидом использовать средства материнского капитала для покупки отечественного автомобиля



Олег Исаков