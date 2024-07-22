В России хотят разрешить покупать отечественное авто за материнский капитал

Фото: Максим Платонов

В Госдуму внесут законопроект, который позволит многодетным семьям и семьям с ребенком-инвалидом использовать средства материнского капитала для покупки отечественного автомобиля. Об этом пишет РИА «Новости».

Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, автомобиль должен быть произведен на территории России, использоваться для перевозки пассажиров и не подлежать продаже, передаче в залог или отчуждению иным способом в течение 5 лет с момента регистрации.

По словам одного из авторов законопроекта, главы комитета Госдумы по соцполитике Ярослава Нилова, это будет серьезной дополнительной мерой поддержки семей. Он отметил, что использование средств материнского капитала на улучшение жилищных условий или образование уже разрешено, а автомобиль для многодетных семей или семей с детьми-инвалидами — насущная необходимость.

Авторы проекта считают, что принятие закона улучшит качество жизни семей указанных категорий, положительно повлияет на демографическую ситуацию в стране и развитие российского автопрома.

Также напомним о том, что депутаты предложили увеличить размер маткапитала в регионах с низкой рождаемостью. Таким образом, размер выплаты может повыситься вплоть до двух раз, в зависимости от показателей рождаемости.

Олег Исаков