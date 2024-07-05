Второй случай смерти от ботулизма после массового отравления зафиксирован в России

Фото: Надира Хасанова

В Дзержинске Нижегородской области зафиксирован второй случай смерти от ботулизма в результате массового отравления. Об этом сообщил источник «Известий». Эту информацию подтвердили и в региональном Минздраве.

По данным ведомства, мужчина был госпитализирован 17 июня в крайне тяжелом состоянии. Он скончался 28 июня. В пресс-службе регионального Минздрава добавили, что медики принимали все необходимые оперативные меры, в том числе проводили консультации с федеральными коллегами из НМИЦ. Ведомство выразило соболезнования родным и близким погибшего.

Первый случай гибели на фоне отравления произошел в Костроме. Там погиб 21-летний мужчина, который заразился ботулизмом во время визита к родственникам в Нижний Новгород.

Напомним, что в Казани несколько человек продолжают лечение после съеденной продукции с инфекцией от фирмы «Кухня на районе» — Роспотребнадзор приостановил их деятельность на три месяца.