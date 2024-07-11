Главный тренер команды УНИКС-ДЮБЛ Оливер Попович прекратил сотрудничество с клубом

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер казанского баскетбольного клуба УНИКС-ДЮБЛ Оливер Попович принял решение покинуть команду. Это связано с его переходом в другой клуб, сообщает пресс-служба УНИКСа.

Оливер Попович возглавил УНИКС-ДЮБЛ в октябре 2022 года. Под его руководством казанские юниоры осенью 2023 года впервые стали обладателями Кубка Татарстана. А уже в мае 2024 года команда УНИКС-ДЮБЛ под руководством Поповича завоевала чемпионство Республики Татарстан среди мужских команд.

Напомним, УНИКС и главный тренер Велимир Перасович договорились о продлении сотрудничества. 59-летний хорватский специалист продолжит работу с командой до конца сезона-2024/25.