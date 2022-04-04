В казанских Дербышках продают ТЦ «Бахетле» за 230,7 млн рублей

В казанском поселке Дербышки продают здание торгового центра «Бахетле» на улице Мира за 230,7 млн рублей, сказано на сайте бесплатных объявлений.



Одноэтажный корпус площадью в 2,3 тыс. кв. м расположен на участке в 73,2 сотки, все находится в собственности. В торговом центре работает супермаркет «Бахетле», салон красоты, сеть химчисток, аптека и несколько магазинов. На территории расположена бесплатная парковка на 100 машино-мест. Торговый центр был открыт в 2012 году.

В конце марта в Казани на реконструкцию закрылись два магазина «Бахетле», в числе них — первый супермаркет сети.

Торговый центр «Бахетле», расположенный на пересечении пр. Ямашева и пр. Амирхана, не продается уже два года, цена не снижается.

Маргарита Головатенко