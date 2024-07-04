Жара в Азии привела к подорожанию кофе на 20% во всем мире

Фото: Елизавета Пуншева

Мировые цены на кофе значительно выросли во втором квартале этого года. Причиной стала сильная жара в основных регионах выращивания в Азии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Nikkei Asia.

Основной причиной скачка цен стала жара в Юго-Восточной Азии. С апреля средние температуры воздуха во Вьетнаме, Таиланде и на Филиппинах были выше нормы и достигали 48 градусов Цельсия.

Во Вьетнаме фермеры столкнулись с засухой, которая может повлиять на осенний урожай. Вьетнам производит около 40% мирового объема зерен робусты, которая используется для приготовления растворимого кофе.

— Урожай сорта робуста в прошлом году был плохим, поэтому цены растут из-за опасений, что второй год подряд урожай будет скудным, и это продлит жесткий баланс между спросом и предложением, — пишут эксперты рынка.

Сейчас жара накрыла не только территорию Азиатского региона, но и Россию. Так, лишь за минувшие сутки в России зафиксировано 38 температурных рекордов. Во многих регионах бушуют лесные пожары — МЧС уже потушили 79 лесных пожаров, еще 329 продолжают ликвидировать.