В 20 регионах России за минувшие сутки потушили 79 лесных пожаров, еще 329 продолжают ликвидировать

Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки в 20 российских регионах было ликвидировано 79 очагов возгорания в лесах. Однако в 14 субъектах России продолжается борьба с огнем — сейчас там зафиксировано 329 пожаров, сообщает пресс-служба Рослесхоза.

Сейчас в тушении задействованы более 6 тысяч человек, свыше 650 единиц спецтехники и около 150 воздушных судов.

Напомним, что особый противопожарный режим установлен в 54 субъектах страны — в Татарстане он действует с 2 июля. На период действия режима доступ в лес категорически запрещен.