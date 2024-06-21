Средняя стоимость забронированной ночи в российских санаториях на лето 2024 года составила более 8 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

Согласно статистике, предоставленной пресс-службой сервиса «Островок» по запросу «Газеты.Ru», средняя стоимость забронированной ночи в российских санаториях летом 2024 года составляет 8 400 рублей. Это на 4%, или 300 рублей, выше, чем в 2023 году.

Средний чек бронирования в таких объектах размещения этим летом достиг 38 тысяч рублей за четыре ночи. В 2023 году этот показатель составлял 42,4 тысячи рублей за пять ночей.

Руководитель пресс-службы «Островка» Анита Гусич предположила, что рост стоимости на 4% может быть связан с инфляцией. Также она отметила, что сокращение продолжительности пребывания может свидетельствовать о стремлении туристов снизить бюджет поездки.

Напомним, бронирование путевок и оздоровительного отдыха в санаториях Татарстана на вторую половину марта возросло на 30%.