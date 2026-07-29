В июне в Татарстане снизился оборот розничной торговли

По итогам первого полугодия он составил более 928,3 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

В июне в Татарстане оборот розничной торговли снизился на 2% по сравнению с маем, следует из данных Росстата. В то же время по сравнению с июнем 2025 года показатель вырос на 8,4%.

По итогам первого полугодия 2026-го оборот превысил 928,3 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года рост составил 7,2%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Оборот оптовой торговли в июле вырос на 10,7% по сравнению с маем и на 25,9% — с началом прошлого года. В первом полугодии 2026-го он превысил 2,4 трлн рублей. Это на 13,1% больше, чем в январе — июне 2025-го.

Напомним, Татарстан занял 27-е место среди регионов России по динамике оборота розничной торговли. На одного человека он составил 189,8 тыс. рублей.

Галия Гарифуллина