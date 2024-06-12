Россия ратифицировала соглашение с КНР о сотрудничестве по созданию лунной станции

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Китаем о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС), сообщает «Интерфакс».

Это соглашение, подписанное 25 ноября 2022 года в Москве и Пекине, является важным шагом в укреплении стратегического партнерства между Россией и Китаем. Оно также будет способствовать развитию российской космической деятельности и закреплению ведущей роли РФ в освоении космического пространства.

Соглашение предусматривает проведение многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ на МНЛС. Это включает исследование и использование Луны, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий. Также предусмотрена возможность длительной беспилотной эксплуатации МНЛС с перспективой обеспечения присутствия человека на Луне.

Двустороннее сотрудничество России и Китая позволит повысить эффективность проводимых исследований на МНЛС, снизить затраты на создание и эксплуатацию станции, а также избежать потенциальных технических и финансовых рисков при реализации проектов по исследованию и использованию Луны. Кроме того, сотрудничество будет способствовать подготовке научных сотрудников и специалистов для будущих космических проектов.

В соглашении также предусмотрены положения об охране интеллектуальной собственности, правовой и физической защите имущества сторон, а также порядок таможенного регулирования.

О планах России и Китая о совместной экспансии Луны после 2036 года стало известно еще в мае. Тогда о намерении двух государств в космическом пространстве рассказал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Разиль Самигуллин