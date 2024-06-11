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В Казани до конца лета ограничат движение по улице Васильченко

15:26, 11.06.2024
В Казани до конца лета ограничат движение по улице Васильченко
Фото: Реальное время

С 14 июня по 31 августа в Казани будет ограничено движение по улице Васильченко, сообщает пресс-служба мэрии. Проезжая часть и тротуар в районе здания №2л будут перекрыты из-за работ по установке временного ограждения.

Ограничения движения связаны с проведением работ по благоустройству территории. В период действия ограничений рекомендуется выбирать альтернативные маршруты движения.

Напомним, в Казани 21 июля в связи с проведением крестного хода с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви на части улиц будет ограничено движение и парковка транспорта.

Рената Валеева

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