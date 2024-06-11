На нескольких улицах Казани 21 июля ограничат движение и парковку транспорта

Фото: Максим Платонов

В Казани 21 июля в связи с проведением крестного хода с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви на части улиц будет ограничено движение и парковка транспорта. Соответствующее постановление подписано в исполкоме, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В связи с проведением крестного хода, 20 июля с 20.00 до 9.30 21 июля перекроют проезжую часть на участке от улицы Карла Маркса до улицы Большой Красной по улице Миславского (с исключением парковки транспорта).

С 7.00 21 июля перекроют движение и парковку транспорта на следующих участках:

улица Кремлевская, от улицы Чернышевского до площади Первого Мая;

улица Профсоюзная, от улицы Чернышевского до площади Тысячелетия;

съезд с площади Первого Мая, от улицы Кремлевской до улицы Профсоюзной;

улица Баумана, от улицы Профсоюзной до улицы Батурина;

съезд с площади Тысячелетия на улицу Батурина;

съезд с улицы Батурина на Кремлевскую дамбу;

улица Батурина, от Кремлевской дамбы до улицы Дзержинского;

улица Карла Маркса, от улицы Лобачевского до улицы Батурина;

улица Япеева, от улицы Дзержинского до улицы Большой Красной (при необходимости);

улица Миславского, от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского.

По мере прохождения крестного хода движение будет открываться. С 7.00 до 9.30 21 июля закроют проезжую часть и парковку на участке от улицы Япеева до улицы Батурина по улице Большой Красной.

Ограничение движения и парковки транспорта в центре Казани ожидает жителей и 23 июня с 8.00 до 23.00. Ограничения затронут участок от улицы Туфана Миннуллина до улицы Нурсултана Назарбаева, а также прилегающие проезды.

Разиль Самигуллин