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На нескольких улицах Казани 21 июля ограничат движение и парковку транспорта

10:19, 11.06.2024
На нескольких улицах Казани 21 июля ограничат движение и парковку транспорта
Фото: Максим Платонов

В Казани 21 июля в связи с проведением крестного хода с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви на части улиц будет ограничено движение и парковка транспорта. Соответствующее постановление подписано в исполкоме, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В связи с проведением крестного хода, 20 июля с 20.00 до 9.30 21 июля перекроют проезжую часть на участке от улицы Карла Маркса до улицы Большой Красной по улице Миславского (с исключением парковки транспорта).

С 7.00 21 июля перекроют движение и парковку транспорта на следующих участках:

  • улица Кремлевская, от улицы Чернышевского до площади Первого Мая;
  • улица Профсоюзная, от улицы Чернышевского до площади Тысячелетия;
  • съезд с площади Первого Мая, от улицы Кремлевской до улицы Профсоюзной;
  • улица Баумана, от улицы Профсоюзной до улицы Батурина;
  • съезд с площади Тысячелетия на улицу Батурина;
  • съезд с улицы Батурина на Кремлевскую дамбу;
  • улица Батурина, от Кремлевской дамбы до улицы Дзержинского;
  • улица Карла Маркса, от улицы Лобачевского до улицы Батурина;
  • улица Япеева, от улицы Дзержинского до улицы Большой Красной (при необходимости);
  • улица Миславского, от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского.

По мере прохождения крестного хода движение будет открываться. С 7.00 до 9.30 21 июля закроют проезжую часть и парковку на участке от улицы Япеева до улицы Батурина по улице Большой Красной.

Ограничение движения и парковки транспорта в центре Казани ожидает жителей и 23 июня с 8.00 до 23.00. Ограничения затронут участок от улицы Туфана Миннуллина до улицы Нурсултана Назарбаева, а также прилегающие проезды.

Разиль Самигуллин

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