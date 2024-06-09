В 2024 году в Татарстане на 4% снизился миграционный прирост

Фото: Максим Платонов

За первые 3 месяца 2024 года в Татарстане относительно аналогичного периода прошлого года миграционный прирост снизился на 4,1%. Об этом сообщается в докладе Татарстанстата о социально-экономическом положении региона.

Так, в январе — марте в республику въехали 17,1 тысячи человек, задержались — 1,6 тысячи. В прошлом году эти показатели составляли 17,9 тысячи и 2,2 тысячи соответственно.

При этом снизилась и внутриреспубликанская миграция. В январе — марте 2024-го из одного района в другой перемещались 9 803 человека, в 2023-м — 10 261.

Снижается и международная миграция. В этом году в Татарстан въехали 2,1 тысячи человек, а остались — 839. В 2023-м было 2 786 въездов, задержались в регионе 1 427 человек. Показатели упали на 21% и 41% соответственно.

Напомним, около 1% опрошенных россиян планируют провести летние отпуска в Татарстане. Причем наиболее популярен Татарстан у молодых людей (от 18 до 24 лет) — сюда хотят сразу 40% молодых респондентов.

Елизавета Пуншева