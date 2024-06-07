Путин: БРИКС имеет большой потенциал в присоединении новых участников
Президент России Владимир Путин в рамках выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что объединение БРИКС привлекает все новых участников.
— БРИКС имеет большой потенциал в присоединении новых участников, — отметил он.
Так, глава МИД Турции Хакан Фидан во время своего визита в КНР заявил о желании страны стать членом БРИКС. Также посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге сообщила, что ее страна намерена вступить в межгосударственное объединение БРИКС.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.