Новости общества

03:14 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин: БРИКС имеет большой потенциал в присоединении новых участников

15:22, 07.06.2024
Путин: БРИКС имеет большой потенциал в присоединении новых участников
Фото: скриншот трансляции ТАСС

Президент России Владимир Путин в рамках выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что объединение БРИКС привлекает все новых участников.

— БРИКС имеет большой потенциал в присоединении новых участников, — отметил он.

Так, глава МИД Турции Хакан Фидан во время своего визита в КНР заявил о желании страны стать членом БРИКС. Также посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге сообщила, что ее страна намерена вступить в межгосударственное объединение БРИКС.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также