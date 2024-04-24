Еще одна страна вступит в межгосударственное объединение БРИКС

Фото: Динар Фатыхов

Посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге сообщила, что ее страна намерена вступить в межгосударственное объединение БРИКС. Этот вопрос обсуждается на Международной конференции по безопасности, которая проходит в Санкт-Петербурге.

В конференции участвуют две делегации Шри-Ланки, возглавляемые первым заместителем министра обороны страны и председателем надзорного комитета по международной безопасности при парламенте.

— Обсуждения вчера велись, и действительно, есть желание в ближайшем будущем вступить в БРИКС+. Это даст возможность обеспечить безопасность как транспортную, так и продовольственную и многую другую, — сказала Лиянаге.

1 января 2024 года Россия стала председателем БРИКС на ближайший год. За это время к организации присоединились Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

В настоящий момент в состав БРИКС входит 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек — почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.

Напомним, что с 12 по 23 июня 2024 года Казань примет Международное мультиспортивное мероприятие «Спортивные игры стран БРИКС». Более 50 стран станут участниками мероприятия.



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Анастасия Фартыгина