Сотрудников Кемеровской электротранспортной компании задержали после ДТП с двумя трамваями
Директора и мастера Кемеровской электротранспортной компании задержали после аварии двух трамваев в Кемерово, передает ТАСС со ссылкой на заявление СК.
Известно, что попавший в ДТП в Кемерово трамвай был неисправен.
Сегодня утром в Кемерово произошла крупная авария с участием двух трамваев. В результате столкновения пострадали 102 человека и один погиб. СКР возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», прокуратура и полиция проводят проверки.
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