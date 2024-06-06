Новости общества

02:36 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сотрудников Кемеровской электротранспортной компании задержали после ДТП с двумя трамваями

19:07, 06.06.2024

Директора и мастера Кемеровской электротранспортной компании задержали после аварии двух трамваев в Кемерово, передает ТАСС со ссылкой на заявление СК.

Известно, что попавший в ДТП в Кемерово трамвай был неисправен.

Сегодня утром в Кемерово произошла крупная авария с участием двух трамваев. В результате столкновения пострадали 102 человека и один погиб. СКР возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», прокуратура и полиция проводят проверки.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоПроисшествия

Новости партнеров

Читайте также