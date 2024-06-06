Сотрудников Кемеровской электротранспортной компании задержали после ДТП с двумя трамваями

Директора и мастера Кемеровской электротранспортной компании задержали после аварии двух трамваев в Кемерово, передает ТАСС со ссылкой на заявление СК.

Известно, что попавший в ДТП в Кемерово трамвай был неисправен.

Сегодня утром в Кемерово произошла крупная авария с участием двух трамваев. В результате столкновения пострадали 102 человека и один погиб. СКР возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», прокуратура и полиция проводят проверки.