В ДТП с трамваями в Кемерове пострадали 102 человека

Сегодня утром в Кемерово произошла крупная авария с участием двух трамваев. В результате столкновения пострадали 102 человека и один человек погиб, об этом сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах.

По предварительным данным, первый трамвай не сумел затормозить на резком повороте, из него выпали двое пассажиров. После этого он столкнулся со вторым трамваем, который стоял на остановке. На месте происшествия работают экстренные службы. Причины аварии устанавливаются.

СКР возбудил уголовное дело по по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), прокуратура и полиция проводят проверки.

Напомним, в результате аварии один человек скончался, сообщил глава города Дмитрий Анисимов.



Рената Валеева