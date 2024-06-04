В России ожидается острый дефицит кадров в туристической отрасли

Фото: Максим Платонов

Российский союз туриндустрии (РСТ) прогнозирует, что в ближайшее время в российской туристической отрасли может возникнуть острый дефицит квалифицированных специалистов. Особенно будет не хватать линейного персонала, сообщает «Интерфакс».

По данным РСТ, за последний год количество вакансий в сфере туризма выросло на 44%, а количество соискателей снизилось на 5%. Дефицит кадров может стать критическим в ближайшие шесть лет, когда в стране появятся новые отели и курортные зоны. Так, проект «Пять морей и озеро Байкал» предполагает строительство десяти всесезонных курортов на побережье Балтийского, Азовского, Черного, Каспийского и Японского морей, а также на озере Байкал до 2030 года.

Глава комитета РСТ по турагентской деятельности Сергей Агафонов отметил, что сотрудников остро не хватает и в турагентствах. По его словам, потребность в кадрах колоссальная. Необходимо резко увеличивать количество мест для желающих обучаться по туристическим направлениям.

Кадровый дефицит в туристической отрасли связан с низкими зарплатами. В августе 2022 года средняя зарплата в сфере гостеприимства составляла в целом по стране 34 тысячи рублей при ожиданиях соискателей в 45 тысяч рублей. В сентябре 2023 года она подросла до 39,9 тысячи рублей при ожиданиях в 50 тысяч рублей.

Профориентацией потенциальных работников надо заниматься со школьной скамьи, считает советник президента РСТ Амбарцум Галустов. Но это реализуемо только в том случае, если эта профессия будет востребована.

Часто специалисты туристической сферы на всех уровнях не имеют необходимых компетенций, а руководители компаний не обладают фундаментальными управленческими навыками и просто не знают, как мотивировать персонал работать, это ведет к кадровому оттоку из туристической отрасли, отмечает директор по развитию консалтинговой компании Юлианна Матусевич.

Сейчас высшее образование в сфере туризма в России можно получить в 243 вузах. Ежегодно учебные заведения выпускают около 10 тысяч специалистов. Однако коммерческим компаниям часто приходится тратить свои ресурсы на переподготовку выпускников профильных вузов.

В прошлом году в Татарстане также отмечали, что одна из проблем региона — нехватка кадров в период высокого туристического сезона. В связи с этим в 2023 году в Казани торжественно открыли Центр развития кадрового потенциала туристической отрасли.

Разиль Самигуллин