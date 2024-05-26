В конце июня в Архангельске пройдет книжный фестиваль «Белый июнь»

Писательница Екатерина Манойло и редактор Ася Шевченко на фестивале «Белый июнь» в 2023 году. Фото: Предоставлено организаторами международного фестиваля «Белый июнь»

С 21 по 30 июня в Архангельске пройдет Международный фестиваль «Белый июнь». Всего запланировано порядка 950 культурных событий по направлениям: «Книги», «Дети», «Музыка», «Арт», «Здоровье», «Цифра», «Еда», «Игра», «Выпускной», «Театр», «Кино» и» Город». Книжное направление фестиваля будет самым масштабным, более 250 событий с участием 138 гостей.

В этом году фестиваль посетят Алексей Иванов с презентацией книги «Речфлот», Шамиль Идиатуллин со своей новинкой «Бояться поздно», Алексей Сальников с книгой «Когната», Наталия Мещанинова со сборником рассказов «Один маленький ночной секрет», а также писатели Сергей Шаргунов, Роберт Гараев, Андрей Подшибякин, Андрей Рубанов, Сергей Беляков, Василий Авченко и Роман Сенчин.

Репортаж о презентации в Казани документальной книги Алексея Иванова «Речфлот» читайте здесь.

Книжная ярмарка на фестивале «Белый июнь» в 2023 году. Предоставлено организаторами международного фестиваля «Белый июнь»

Также приглашены молодые авторы: Надя Алексеева, Дарья Благова, Екатерина Тюхай, Антон Секисов, Светлана Олонцева, Александра Шалашова, Юлия Купор, Дарья Месропова, Анна Лукиянова, Ольга Птицева, Екатерина Звонцова, Дарина Стрельченко, Денис Лукьянов, Алиса Бодлер, Александрия Рихтер и Хельга Воджик.

На книжный фестиваль «Белый июнь» приедет литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова. Она проведет две творческие встречи — с писательницами Светланой Олонцевой и Ольгой Птицевой. А также будет участвовать в дискуссии о скандинавских детективах, о современной исландской прозе и о комиксах как новом способе чтения классики.

Кроме этого, на фестивале будут международные гости из 12 стран — Норвегии, Исландии, Швеции, Финляндии, Гренландии, Швейцарии, Германии, Сербии, США, Беларуси, Узбекистана и Великобритании.

Все интересное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

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Екатерина Петрова