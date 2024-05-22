Защитник Степан Терехов переходит в систему «Ак Барса»

Степан Терехов провел свой дебютный сезон в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) в составе хоккейного клуба «Нефтяник». Он принял участие в 76 матчах и заработал 15 очков. В течение сезона хоккеист пропустил только одну игру.

— Благодарим Степана за отличную работу, будем рады снова видеть в Альметьевске, — отметили в руководстве клуба.

В минувшем сезоне ХК «Нефтяник», за который выступал Степан, стал обладателем Кубка Петрова, обыграв в финальной серии тульский АКМ со счетом 4-0.

Ранее альметьевский клуб продлил контракты со всеми членами тренерского штаба.

Главным тренером команды остался Артем Анисимов, также и его помощники — Михаил Сарматин, Денис Франскевич и Дмитрий Альмяшев. Срок новых контрактов — 2 года.

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