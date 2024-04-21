Городские объекты Казани отремонтируют к саммиту БРИКС за 60 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В рамках подготовки к предстоящему саммиту стран БРИКС в Казани проведут масштабные работы по благоустройству и ремонту городской инфраструктуры. Для этого до 24 октября отремонтируют 434 объекта, расположенных на территории столицы Татарстана.

Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок, узнало «Реальное время». Заказчиком работ выступает Комитет внешнего благоустройства города. Ремонтные работы будут проводиться на территории всех районов Казани.

Больше всего средств выделят на Вахитовский и Приволжский районы — 17,7 млн рублей. На Кировский и Московский районы потратят 6,9 млн рублей, на Ново-Савиновский и Авиастроительный районы — 10,6 млн рублей, а на Советский район — 12,7 млн рублей.

На эти средства проведут ремонт дорог, тротуаров и участков некоторых трасс. В частности, в Вахитовском районе изменения коснутся участков улицы Джалиля, переулка Кирова, улицы Салимжанова. В Ново-Савиновском и Авиастроительном районах в порядок приведут улицы Короленко, Лаврентьева, Амирхана и Ямашева. В Кировском и Московском районах отремонтируют улицы Залесная, Клары Цеткин, Баруди и Химическую. В Советском районе ожидается ремонт проспекта Победы, улиц Бари Галеева, Ново-Азинской и других. Также ремонт коснется участка трассы Казань — Боровое Матюшино. Всего работы запланированы на участках 35 казанских дорог и тротуаров.

После установки новых фонарных столбов, сопровождаемых земляными работами, ожидаются работы по благоустройству. На месте старых ям появятся новые покрытия, высадят новую траву и кустарники. Помимо прочего, в тендер входит нанесение новой разметки, установка новых светофоров, сигнальных столбов, барьеров и перильных ограждений.

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Рената Валеева