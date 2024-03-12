В России уточнят положение внесудебного банкротства граждан

Сегодня в Госдуму РФ внесена законодательная инициатива, направленная на исключение ошибочных отказов гражданам при запросе информации, подтверждающей соответствие гражданина условиям для прохождения внесудебной процедуры банкротства.

Для этого проект предлагает включать в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве паспортные данные гражданина, которые не будут размещаться в открытом доступе в интернете.

Особый порядок применения положений законопроекта обусловлен спецификой регулируемых правом общественных отношений и обеспечивает дополнительные гарантии защиты прав граждан, а также справедливость правового регулирования.

Федеральный закон вступит в силу с 1 июля 2024 года.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».