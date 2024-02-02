Число дел о банкротстве в Арбитражном суде Татарстана за год выросло почти на 19%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В 2023 году Арбитражный суд Татарстана рассмотрел 11 048 дел о банкротстве. Это почти на 19% больше показателя 2022 года, тогда было рассмотрено 9 333 дела, передает корреспондент «Реального времени» с расширенного совещания Арбитражного суда.

В 2023 году в Арбитражный суд Татарстана поступило 37 595 заявлений, что примерно на 5% больше, чем в 2022 году, и на 16% больше, чем в 2021 году.

Количество экономических споров, возникающих из гражданских правоотношений, уменьшилось с 19 640 до 18 336. Но число экономических споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, наоборот, уменьшилось. В 2022 году было рассмотрено 4 847 дел, тогда как в прошлом — 5 964.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В 2023 году было обжаловано 9 600 принятых судебных актов. Это на 124 случая меньше уровня 2022 года.

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Айрат Назипов, Василя Ширшова