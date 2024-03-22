«Трактор» всухую выбил «Динамо» из плей-офф КХЛ

Челябинский «Трактор» в четвертом матче серии выиграл у московского «Динамо» со счетом 5:4 и выбил соперника из кубковой гонки. Подопечные Алексея Заварухина всухую обыграли москвичей в четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина и первыми вышли в полуфинал.

«Динамовцы» открыли счет в матче на 8-й минуте — шайбой отметился нападающий Седрик Пакетт. В ответ на гол гостей хозяева забросили четыре шайбы в первом периоде и сделали себе шикарный задел на оставшийся матч. Во втором периоде усилиями Джордана Уила «Динамо» смогло отыграть одну шайбу. В оставшемся отрезке гостям еще дважды удалось поразить ворота «Трактора» — отличился все тот же Уил. Также к нему добавился Эрик О'Делл. Однако все надежды на победу похоронил форвард челябинцев Максим Шабанов. 5:4 в матче и 4:0 в серии.

Параллельно ярославский «Локомотив» ведет в матче с омским «Авангардом» 1:0. Железнодорожники ведут в серии 2:1. После первых двух проигранных матчей омичи отправили главного тренера Михаила Кравеца в отставку.



Также, 22 марта, главный тренер казанского «Ак Барса» ушел с поста в клубе. Об этом он сообщил на пресс-конференции, посвященной итогам сезона.

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Олег Исаков