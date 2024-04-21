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Минниханов ознакомился с производством алюминиевого профиля и силовых кабелей в Навои

16:45, 21.04.2024
Минниханов ознакомился с производством алюминиевого профиля и силовых кабелей в Навои
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов посетил производство алюминиевого профиля Benkam alu extrusions и завод по выпуску силовых кабелей Hayat Power Cables в свободной экономической зоне города Навои.

Benkam alu extrusions производит алюминиевый профиль. Производственная мощность завода — до 40 000 тонн готовой продукции в год. Рустаму Минниханову показали производственный процесс и рассказали о географии реализации продукции.

Hayat Power Cables выпускает силовые кабели. Производственная мощность — 4200 тонн кабельных изделий по весу металла в год, из них меди 3000 тонн, алюминия — 1200 тонн. пресс-служба Раиса РТ

Напомним, Рустам Минниханов посетил площадки Специального промышленного парка «Бухарский комплекс развития промышленности». Также Раис Татарстана провел встречу с хокимом (главой) Бухарской области Узбекистана Ботиром Зариповым. Основной темой обсуждения стала перспектива специального промышленного парка «Бухарский комплекс развития промышленности».

Позднее Минниханов посетил с рабочим визитом Навоийскую область Узбекистана. В ходе поездки состоялась встреча с хокимом Навоийской области Норматом Турсуновым, на которой обсуждались перспективы сотрудничества.

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Рената Валеева
Общество Татарстан

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