Минниханов ознакомился с производством алюминиевого профиля и силовых кабелей в Навои
Рустам Минниханов посетил производство алюминиевого профиля Benkam alu extrusions и завод по выпуску силовых кабелей Hayat Power Cables в свободной экономической зоне города Навои.
Benkam alu extrusions производит алюминиевый профиль. Производственная мощность завода — до 40 000 тонн готовой продукции в год. Рустаму Минниханову показали производственный процесс и рассказали о географии реализации продукции.
Напомним, Рустам Минниханов посетил площадки Специального промышленного парка «Бухарский комплекс развития промышленности». Также Раис Татарстана провел встречу с хокимом (главой) Бухарской области Узбекистана Ботиром Зариповым. Основной темой обсуждения стала перспектива специального промышленного парка «Бухарский комплекс развития промышленности».
Позднее Минниханов посетил с рабочим визитом Навоийскую область Узбекистана. В ходе поездки состоялась встреча с хокимом Навоийской области Норматом Турсуновым, на которой обсуждались перспективы сотрудничества.
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