Рустам Минниханов встретился с хокимом Бухарской области Узбекистана

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов провел встречу с хокимом (главой) Бухарской области Узбекистана Ботиром Зариповым. Основной темой обсуждения стала перспектива специального промышленного парка «Бухарский комплекс развития промышленности».

Рустам Минниханов подчеркнул, что необходимо презентовать площадку в ряде стран. Также он отметил важность создания учебного заведения для подготовки кадров для будущих предприятий.

Ботир Зарипов поблагодарил Рустама Минниханова за внимание к проекту и заверил, что все замечания и предложения будут учтены. пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с Бухарской областью в таких сферах, как машиностроение, поставки нефтехимической продукции, сельхозтехники, нефтегазового, компрессорного, холодильного оборудования, автомобильных шин и продукции «халяль». Он также акцентировал внимание на том, что Татарстан открыт для инвестиций, инноваций и является точкой входа на рынок страны для зарубежных компаний.

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Рената Валеева