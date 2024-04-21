Минниханов в рамках рабочего визита в Узбекистан посетил Навоийскую область

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил с рабочим визитом Навоийскую область Узбекистана.

В ходе поездки состоялась встреча с хокимом Навоийской области Норматом Турсуновым, на которой обсуждались перспективы сотрудничества. Рустам Минниханов отметил, что Навоийская область обладает значительными природными ресурсами, имеет развитую промышленность и сельское хозяйство. Он подчеркнул важность взаимодействия между регионами.

Минниханов в Навойской области Узбекистана. пресс-служба Раиса РТ

Также Минниханову были представлены площадки будущего индустриального парка, который будет расположен на территории свободной экономической зоны «Навои».



На территории парка планируется построить два производственных корпуса, оснащенных всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой. Готовые помещения будут предоставлены в аренду резидентам индустриального парка.

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— В последнее время мы интенсивно взаимодействуем с узбекскими партнерами. Особое внимание уделяем новым проектам, таким как КИП «Мастер» — по созданию индустриального парка на территории СЭЗ «Навои», — сказал Рустам Минниханов.

Хоким Навоийской области Нормат Турсунов подчеркнул, что проект индустриального парка имеет поддержку президента Узбекистана. Он также поблагодарил Рустама Минниханова за личное внимание к реализации этого проекта.

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Рената Валеева