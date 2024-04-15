Правительство Татарстана внесло изменения в порядок предоставления субсидий для некоммерческих организаций

Кабинет министров Республики Татарстан утвердил внесение изменений в ряд постановлений, связанных с предоставлением субсидий некоммерческим организациям.

В частности, изменения коснулись порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Татарстан на финансовое обеспечение затрат некоммерческим организациям в сфере молодежной политики, добровольчества (волонтерства), военно-патриотического воспитания и других мероприятий в социальной сфере для молодежи.

Изменения были внесены в программы по развитию молодежной политики в Республике Татарстан, поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, сохранению и развитию государственных языков, обеспечению общественного порядка и противодействию преступности, а также другие государственные программы Республики Татарстан.

Кроме того, поправки были внесены в порядок предоставления грантов в форме субсидий на реализацию социально значимых проектов в сфере молодежной политики и порядок предоставления субсидий на проведение мероприятий открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие — Йолдызлык» и ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнен заман».

Постановление вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением некоторых пунктов, которые вступят в силу с 1 июня 2024 года. Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе визита в московский вуз сообщил, что правительство республики и Высшая школа экономики подписали соглашение о сотрудничестве.

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Разиль Самигуллин