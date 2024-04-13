Правительство Татарстана и Высшая школа экономики договорились о сотрудничестве

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе визита в московский вуз сообщил, что правительство республики и Высшая школа экономики подписали соглашение о сотрудничестве.

Во время встречи со студентами Рустам Минниханов выразил надежду, что они смогут применить полученные знания в Татарстане.

Соглашение предусматривает разработку дорожной карты совместной работы между республикой, предприятиями и правительством. Также документ направлен на укрепление связей с Высшей школой экономики.

— Будущее страны — в студентах, — подчеркнул Минниханов и призвал их быть двигателями перемен и развития.



Напомним глава Республики Татарстан Рустам Минниханов в ходе своей рабочей поездки в Москву посетил Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

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Олег Исаков