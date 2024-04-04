К саммиту стран БРИКС в Казани готовят 51 объект размещения

В Казани активно идет подготовка к саммиту БРИКС, который состоится этим летом. Для гостей и участников мероприятия готовят 51 объект размещения. Среди них 46 отелей различных категорий, а также Деревня Универсиады, санаторий «Балкыш», гостевой дом ХК «Ак Барс», МЦ «Волга» и жилой дом в микрорайоне М-14.

Комитет по развитию туризма Казани совместно с Государственным комитетом РТ по туризму проводят инспекционные объезды, чтобы проверить подготовку отелей. Оценивается готовность отелей к приему гостей, ремонтные работы по обустройству дополнительных номеров к саммиту и по косметическому ремонту в отелях.

Большинство отелей уже начали работы по обустройству президентских номеров и дополнительных люксов. В ряде отелей обновляют имеющийся номерной фонд. Все работы должны быть завершены до 30 апреля.



Напомним, к саммиту БРИКС в Казани проведут масштабную подготовку городской инфраструктуры. На ремонт 21 участка дорог выделено 3,85 млрд рублей. Работы уже начались на пяти объектах: мосту «Миллениум», улицах Хади Такташа, Право-Булачной и Лево-Булачной, а также на улице Карла Маркса. К остальным участкам ремонтники приступят с апреля по сентябрь.

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Разиль Самигуллин