На играх БРИКС примут участие около 5 тысяч спортсменов

Фото: Динар Фатыхов

Казань примет масштабные спортивные состязания — игры стран БРИКС. Они будут проходить с 10 по 26 июня 2024 года и соберут представителей 74 стран, среди которых 10 государств-участников БРИКС, включая Россию. Ожидается, что в играх примут участие около 4700 спортсменов и членов делегаций, из них 3635 — иностранные участники.

В Казани пройдут соревнования по 27 видам спорта — бокс, брейкинг, пляжный волейбол, пляжный гандбол, гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, дзюдо, каратэ, корэш, борьба на поясах, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, синхронное плавание, скейтбординг, спортивная борьба, спортивная гимнастика, теннис, ушу, фехтование, баскетбольное двоеборье, футбольное двоеборье и художественная гимнастика.

Планируется разыграть 389 комплектов медалей, а торжественное открытие Игр состоится 12 июня, в День России. В состав сборной команды России ожидается около 1100 человек. Кандидатами в состав сборных являются спортсмены из казанских спортивных школ. Список все еще формируется.

Для проведения игр планируется задействовать 18 спортивных объектов, из них 17 — казанские:

Центральный стадион;

центр бокса и настольного тенниса;

казанская академия тенниса;

дворец единоборств «Ак Барс»;

дворец водных видов спорта и другие.

Основным местом размещения делегаций команд-участниц станет Деревня Универсиады. Завершающим мероприятием станет посещение участниками и гостями соревнований народного праздника «Сабантуй» 23 июня. К прибытию гостей в Казани отремонтируют дороги, мосты и благоустроят парки, а также отреставрируют башню Сююмбике и «дом с подсолнухами».



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Анастасия Фартыгина