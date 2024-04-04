На играх БРИКС примут участие около 5 тысяч спортсменов
Казань примет масштабные спортивные состязания — игры стран БРИКС. Они будут проходить с 10 по 26 июня 2024 года и соберут представителей 74 стран, среди которых 10 государств-участников БРИКС, включая Россию. Ожидается, что в играх примут участие около 4700 спортсменов и членов делегаций, из них 3635 — иностранные участники.
В Казани пройдут соревнования по 27 видам спорта — бокс, брейкинг, пляжный волейбол, пляжный гандбол, гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, дзюдо, каратэ, корэш, борьба на поясах, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, синхронное плавание, скейтбординг, спортивная борьба, спортивная гимнастика, теннис, ушу, фехтование, баскетбольное двоеборье, футбольное двоеборье и художественная гимнастика.
Планируется разыграть 389 комплектов медалей, а торжественное открытие Игр состоится 12 июня, в День России. В состав сборной команды России ожидается около 1100 человек. Кандидатами в состав сборных являются спортсмены из казанских спортивных школ. Список все еще формируется.
Для проведения игр планируется задействовать 18 спортивных объектов, из них 17 — казанские:
- Центральный стадион;
- центр бокса и настольного тенниса;
- казанская академия тенниса;
- дворец единоборств «Ак Барс»;
- дворец водных видов спорта и другие.
Основным местом размещения делегаций команд-участниц станет Деревня Универсиады. Завершающим мероприятием станет посещение участниками и гостями соревнований народного праздника «Сабантуй» 23 июня. К прибытию гостей в Казани отремонтируют дороги, мосты и благоустроят парки, а также отреставрируют башню Сююмбике и «дом с подсолнухами».
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