На соревнования по гиревому спорту в Казани соберется около 100 спортсменов из 9 стран

Казань примет международные соревнования по гиревому спорту. Порядка 100 спортсменов из девяти стран примут участие в «Мемориале Николая Жеребцова», который пройдет во Дворце единоборств «Ак Барс» с 4 по 7 апреля.

В первый день соревнований состоятся комиссии по допуску участников, тренировки и взвешивание. Одной из участниц сборной России станет Екатерина Бурмакина, представляющая Татарстан в весовой категории до 58 кг.

Торжественное открытие соревнований запланировано на 5 апреля в 11.00. В этот же день спортсмены сразятся в двоеборье, по результатам которого пройдет награждение победителей и призеров.

На середине соревнований 6 апреля женщины продемонстрируют свои умения в рывке, а мужчины — в толчке длинным циклом. После чего победители и призеры будут награждены медалями, сообщили в пресс-службе Министерства спорта Республики Татарстан.

Напомним, спортсмены из Татарстана стали победителями и призерами кубка России по лыжным гонкам. Дарья Непряева завоевала бронзу в женской спринтерской гонке свободным стилем, а Сергей Ардашев одержал победу в спринтерской гонке свободным стилем.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин