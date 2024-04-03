Спортсмены из Татарстана стали победителями и призерами кубка России по лыжным гонкам

Спортсмены из Татарстана стали победителями и призерами кубка России по лыжным гонкам. Дарья Непряева завоевала бронзу в женской спринтерской гонке свободным стилем, а Сергей Ардашев одержал победу в спринтерской гонке свободным стилем.

Соревнования проходили 2 апреля в Кировске в рамках седьмого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам.

Напомним, в четверг, 14 марта, в Казани прошел первый этап «Российского тура дзюдо» среди юниорок до 23 лет. В новом турнире, приуроченном к 40-летнему юбилею отечественного женского дзюдо, приняли участие порядка 70 спортсменок из 21 региона России.

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Разиль Самигуллин