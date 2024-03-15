В Казани завершился первый этап «Российского тура дзюдо» среди юниорок до 23 лет

Фото: Динар Фатыхов

В четверг, 14 марта, в Казани прошел первый этап «Российского тура дзюдо» среди юниорок до 23 лет. В новом турнире, приуроченном к 40-летнему юбилею отечественного женского дзюдо, приняли участие порядка 70 спортсменок из 21 региона России.

По итогам состязаний победительницами стали:

Лана Филькина (48 кг) из Санкт-Петербурга;

Анастасия Гайдук (52 кг) из Красноярского края;

Дарья Карахтанова (57 кг) из Брянской области;

Залина Зураева (63 кг) из Татарстана;

Мария Иванова (свыше 78 кг) из Самарской области;

Ева Огнивова (70 кг) и Виктория Лихачева (78 кг) из Челябинской области.

В наилегчайшей категории высшую награду завоевала бронзовый призер чемпионата страны петербурженка Лана Филькина. В весе 52 кг на лидирующую позицию вышла сибирячка Анастасия Гайдук, ранее отмечавшаяся медалями на юношеском уровне. Впервые отметилась «золотом» состязаний такого уровня представительница Брянской области Дарья Карахтанова.

Золотой дубль в соседних категориях сделали уральские дзюдоистки — победительница Спартакиады школьников и Игр стран СНГ Ева Огнивова и медалист Кубка России Виктория Лихачева.

1 / 49 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

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Артем Гафаров