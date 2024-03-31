В турецкой Анталье произошло землетрясение магнитудой 4,2

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 31 марта, в турецком курортном городе Анталье произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом с отсылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD) сообщает RT.

Подземные толчки были зафиксированы в районе Каша в 13.38 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 15 км.

Напомним, что общий ущерб от прошлогодних землетрясений в Турции превысил 105 миллиардов долларов. При этом число жертв землетрясений в Турции достигло почти 48 тысяч.

Олег Исаков