24-й день плей-офф КХЛ: «Магнитка» сыграет со «Спартаком», а «Локомотив» примет «Авангард»

Сегодня, в 24-й день плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина, «Магнитка» сыграет со «Спартаком», а «Локомотив» попытается завершить серию с «Авангардом».

Магнитогорцы начали 1/4 с двух уверенных побед над москвичами — два «сухих» матча со счетом 4:0 и 1:0. Однако по приезду в Москву дали осечку и отдали оба гостевых матча — 5:2 и 1:0 вернули серию в исходное состояние. Сегодняшний матч состоится в 17.00 мск в УКРК «Арена Металлург».

Победитель этой серии попадает на «Автомобилист», который переиграл казанский «Ак Барс» и санкт-петербургский СКА в 1/8 и 1/4 с симметричным счетом в сериях 4:1.

Ярославский «Локомотив», подобно «Металлургу», также уверенно захватил лидерство в противостоянии с омским «Авангардом» и забрал первые два матча в серии. После череды неудач и разгрома 0:7 от ярославцев омичи расторгли контракт с главным тренером Михаилом Кравцом.

Счет в серии 3:2 в пользу «железнодорожников» — в случае победы они попадают на «Трактор», который всухую выбил «Динамо» из нынешнего розыгрыша кубка.

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Олег Исаков