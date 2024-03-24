КХЛ официально перенесла матчи плей-офф
Континентальная хоккейная лига изменила расписание второго раунда плей-офф сезона 2023/2024:
- Четвертый матч серии «Спартак» — «Металлург» пройдет в Москве во вторник, 26 марта, а пятая игра состоится в четверг, 28 марта, в Магнитогорске.
- Пятый матч серии «Авангард» — «Локомотив» также пройдет во вторник, 26 марта. На этот раз в Омске.
- Расписание серии СКА — «Автомобилист» осталось без изменений: пятая игра пройдет в понедельник, 25 марта.
Как сообщается, в случае необходимости следующие игры серий будут проводить через день.
Ранее Высшая хоккейная лига также перенесла матчи на поздний срок из-за отмены всех массовых мероприятий в регионах страны. Вслед за ВХЛ РФС также перенесла спортивные мероприятия на неопределенный срок.
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