Правительство направит регионам 4,5 млрд рублей на лекарства для больных гепатитом C

Президент поручил обеспечить поэтапную реализацию мер по борьбе с гепатитом C и минимизировать риски его распространения. Для этого правительство будет направлять регионам ежегодно дополнительно по 4,5 миллиарда рублей в течение трех лет.

За счет федерального финансирования будут закупаться лекарства для амбулаторного лечения пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением. Всего за три года на борьбу с заболеванием выделят порядка 18 миллиардов рублей. Это позволит обеспечить терапию примерно для 76 тысяч человек.

Ранее уже были предусмотрены средства в размере более 1 миллиарда рублей на централизованное приобретение препаратов пациентам с ВИЧ-инфекцией в сочетании с гепатитами. Также было профинансировано развитие донорства костного мозга — на это выделили 400 миллионов рублей.

За первые шесть месяцев 2023 года в Татарстане зарегистрировано 133 случая острых вирусных гепатитов. В их числе 102 случая гепатита А, что соответствует прошлогоднему уровню заболеваемости, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по республике.

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Разиль Самигуллин