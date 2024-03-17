В Татарстане проголосовали 64,2% избирателей
На данный момент явка избирателей в Татарстане составила 64,2%. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Андрей Кондратьев.
В Татарстане сейчас открыто 2 722 участка избирательной комиссии и 45 временных участков.
Напомним, что за первый день выборов в Татарстане явка составила — 37,77%. В России же — 36,42%. Сегодня последний день выборов. В Казани пройдет семейный фестиваль «Всей семьей на выборы», где хедлайнерами выступят «Хор Турецкого», «Иванушки International», Ваня Дмитриенко, Хабиб, «Кар-мэн».
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