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В Татарстане проголосовали 64,2% избирателей

09:26, 17.03.2024

На данный момент явка избирателей в Татарстане составила 64,2%. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Андрей Кондратьев.

В Татарстане сейчас открыто 2 722 участка избирательной комиссии и 45 временных участков.

Напомним, что за первый день выборов в Татарстане явка составила — 37,77%. В России же — 36,42%. Сегодня последний день выборов. В Казани пройдет семейный фестиваль «Всей семьей на выборы», где хедлайнерами выступят «Хор Турецкого», «Иванушки International», Ваня Дмитриенко, Хабиб, «Кар-мэн».

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Нафиса Миннехузина
Общество Татарстан
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