Явка на выборах президента России в Татарстане составила 37,77%

Фото: Максим Платонов

Как рассказал сегодня председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев, по предварительным данным, в Татарстане в первый день выборов на 20:00 проголосовали 37,77% избирателей. Задействована 21 тысяча наблюдателей.

— Татарстан голосует традиционно активно, и сегодня мы в этом убедились, — отметил председатель.

Он добавил, что за сегодня нарушений зафиксировано не было, жалоб в ЦИК Татарстана не поступило.

На горячую линию ЦИК по региону поступило 815 звонков, 95% из них носили информационно-справочный характер.

Возможностью проголосовать на дому в Татарстане воспользовались чуть более 2% избирателей. Подать заявку на регистрацию голосования из дома по уважительной причине можно до 14:00 17 марта, добавил Кондратьев.

— Портал «Госуслуги» работает очень хорошо. Из 112 млн избирателей России личный кабинет имеют 90,6 млн человек, — завершил Кондратьев.

Избирательные участки Татарстана продолжат работу в предстоящие 2 дня в режиме 08:00—20:00 мск.

Аделия Сафина