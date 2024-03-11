В Казани 17 марта пройдет фестиваль «Всей семьей на выборы» в честь выборов президента

В Казани 17 марта с 12.00 до 23.30 пройдет фестиваль «Всей семьей на выборы» в честь выборов президента Российской Федерации. Мероприятие пройдет на площадке стадиона «Ак Барс Арена».



Для всех гостей фестиваля будут проведены разные мероприятия: выездные площадки питания, масленичные гулянья с интернациональной кухней, выступление уличных театров, большой концерт с известными исполнителями, а также артисты татарской эстрады.

В фестивале будут участвовать такие хедлайнеры как «Иванушки International», Ваня Дмитриенко, Хабиб, «Хор Турецкого» и группа «Кар-мэн».

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Нафиса Миннехузина