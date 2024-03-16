В Татарстане в первый день выборов поступило 815 звонков на горячую линию по вопросам о голосовании

В первый день выборов явка избирателей по России составила 36,42%. В Татарстане же — 37,7%. Об этом сообщили на заседании ЦИК по республике.

По словам председателя ЦИК по Татарстану, всего на горячую линию поступило 815 звонков по вопросам выборов.

Как сообщает корреспондент «Реального времени», Андрей Кондратьев еще не проголосовал, будет голосовать сегодня.



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Нафиса Миннехузина, Олег Исаков