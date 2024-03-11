Источник: дело о задержании тротилового груза под Казанью передано в ФСБ

Фото: Максим Платонов

По данным источников «Реального времени», Следком по Татарстану больше не занимается расследованием дела о незаконном обороте 9 кг взрывчатки. Материалы переданы в ФСБ, поскольку в действиях фигурантов усматриваются признаки более тяжкого преступления.



Речь может идти о подготовке к теракту либо диверсии, отмечает один из собеседников «Реального времени». Согласно УПК РФ, данные составы полномочны расследовать сотрудники Федеральной службы безопасности РФ.

В СК и УФСБ по Татарстану информацию о передаче дела пока не комментируют.

Напомним, 5 марта, ближе к полуночи, инспекторы ДПС на посту «Малиновка» под Казанью остановили для проверки автомобиль «Форд» и обнаружили в багажнике шесть зарядов взрывчатой смеси тротила и гексогена весом 2,4 кг. 64-летний водитель-пенсионер, экс-чиновник правительства Хабаровского края Владимир Фетисов был задержан. При более тщательном исследовании его машины под задними пассажирскими сиденьями силовики обнаружили еще одну партию опасного груза — 16 зарядов взрывчатки. Общий вес найденного в авто потянул на 8,8 кг. Предварительно установлено — все 22 заряда Фетисов вез из Москвы в Хабаровск.

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6 марта в СК возбудили дело о незаконном обороте взрывчатых веществ в отношении Фетисова и неустановленных лиц. 7 марта Советский райсуд Казани санкционировал арест подозреваемого. На следующий день в Хабаровске была задержана супруга Фетисова — Наталья Романенко, ранее возглавлявшая региональную общественную организацию «Украинское землячество «Криниця», а позже — хор «Батькивскя криниця». 9-го ее отправили в СИЗО Казани.

По данным источников «Реального времени», вину супруги-хабаровчане не признают.

Ирина Плотникова