В Казани каток в парке «Черное озеро» завершил зимний сезон

Более 21 тысячи человек за все время работы успели воспользоваться услугами проката на катке в парке «Черное озеро». С 7 марта каток завершил свою работу.

Ледовая площадь, которая открылась в канун Нового года, проработала 63 дня. Причиной закрытия стало постепенное повышение температуры воздуха, которое сказывалось на качестве льда. Каток не принимал посетителей со 2 марта.

Ранее стало известно, что из-за погодных условий каток временно не работает. Тогда администрация парка предполагала, что в этом году посетители смогут воспользоваться катком. Однако, по словам представителей парка, из-за быстрого таяния льда возобновить его работу не удалось.

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Нафиса Миннехузина