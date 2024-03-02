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Каток в парке «Черное озеро» временно закрыт из-за потепления

09:58, 02.03.2024

Из-за потепления в Казани временно приостановлена работа катка и пункта проката в парке «Черное озеро».

Кататься на коньках сейчас не рекомендуется из-за высокой опасности получить травму.

Жителей Казани призвали не кататься до открытия катка.

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Нафиса Миннехузина
Общество Татарстан
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